除夕前夕小年夜，台中市不幸發生一起死亡車禍。一名劉姓男子凌晨1時41分騎車行經行經五權路時，疑似因雨夜視線不明，撞上一輛併排正在卸蔬菜的小貨車，造成劉男摔倒在地，頭部受到嚴重創傷，送醫搶救後仍宣告不治。

根據警方調查，警方接獲民眾報案，指稱在北區五權路281號前有發生交通事故。員警獲報後迅速到場查處，經調查，一名劉姓男子騎乘普重機車沿五權路往中清路方向行駛時，不明原因直接撞上併排臨時停小貨車左後車尾，流男頭部嚴重受創昏迷，經送醫後宣告不治。

男騎士雨夜直撞違停並排「卸貨菜車」，頭部重創慘死。(戴志揚翻攝)

宋姓貨車駕駛表示，當時他正在卸貨中而臨時停車，詳細事故原因將由交通警察大隊進行後續分析研判。

中市警第二分局提醒民眾，車輛駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，然汽車駕駛人於臨停或停車時，均不得違規併排臨停或停車，別因貪圖一時方便而任意違規，發生交通事故可謂害人害己得不償失。