今天小年夜一早台南市六甲菜市場前的中山路與中正路路口，驚傳瓦斯漏氣，警消獲報趕赴現場，消防人員布署2水線射水防護，員警封閉該路口禁止通行，隨後天然氣公司人員經通知到場，找到洩漏源並關閉止漏，幸未釀災。
台南市消防局8日上午7點54分獲報，六甲區中正路522號發生瓦斯漏氣，派遣六甲分隊到場，路口地面隆起且有氣泡，附近飄出陣陣瓦斯味，警消封鎖現場，管制人車及火源使用。
天然氣公司人員上午8點40分抵達現場，緊急關閉源頭後，路面氣泡已消失，解除狀況。
今天小年夜一早台南市六甲菜市場前的中山路與中正路路口，驚傳瓦斯漏氣，警消獲報趕赴現場，消防人員布署2水線射水防護，員警封閉該路口禁止通行，隨後天然氣公司人員經通知到場，找到洩漏源並關閉止漏，幸未釀災。
台南市消防局8日上午7點54分獲報，六甲區中正路522號發生瓦斯漏氣，派遣六甲分隊到場，路口地面隆起且有氣泡，附近飄出陣陣瓦斯味，警消封鎖現場，管制人車及火源使用。
天然氣公司人員上午8點40分抵達現場，緊急關閉源頭後，路面氣泡已消失，解除狀況。
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