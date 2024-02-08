瓦斯漏氣的地方，其路面有冒小氣泡。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

天然氣公司人員經通知到場，找到洩漏源並關閉止漏，目前狀況已解除。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

今天小年夜一早台南市六甲菜市場前的中山路與中正路路口，驚傳瓦斯漏氣，警消獲報趕赴現場，消防人員布署2水線射水防護，員警封閉該路口禁止通行，隨後天然氣公司人員經通知到場，找到洩漏源並關閉止漏，幸未釀災。

台南市消防局8日上午7點54分獲報，六甲區中正路522號發生瓦斯漏氣，派遣六甲分隊到場，路口地面隆起且有氣泡，附近飄出陣陣瓦斯味，警消封鎖現場，管制人車及火源使用。

天然氣公司人員上午8點40分抵達現場，緊急關閉源頭後，路面氣泡已消失，解除狀況。