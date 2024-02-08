過年大吃大喝總會留下一堆油膩的碗盤，一名男子日前回老家，見母親用某牌噴霧式泡泡洗碗精，碗盤立刻變得乾淨，激起他的購買慾，立刻到超市狂掃6瓶，大讚洗碗變得輕鬆，提高他洗碗的意願，又能讓妻子開心，貼文上線後，許多用過的人也認證。

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，上次回老家回飯，晚餐後用過的碗盤堆疊在水槽裡，他見母親用一款噴霧式的泡泡洗碗精噴灑，靜置一段時間後再用菜瓜布刷洗，碗盤上的油膩瞬間消失。

事後原PO到超市發現2瓶特價99元，狂掃6瓶回家，表示這款洗碗精味道不刺鼻，提升他洗碗的意願，還能「安太座」，讓他直呼一舉數得。根據原PO上傳的照片來看，該產品適用各類碗盤、食器、鍋具、烤盤、抹布等，標榜油膩汙漬都能清洗乾淨，且免用力刷洗就能輕鬆去油。

圖文曝光，用過的網友都豎起大拇指，表示該產品很難買，在架上有看到必放入購物車，還有人狂掃一打的量，「除油效果不錯，餐具洗過沒有油膩膩的感覺」、「這個很難買到，我跑了我家附近的超市都沒買到。」