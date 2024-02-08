苗栗小貨車、機車擦撞「犁田」卡水溝！29歲騎士送醫不治 10:322024/02/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗小貨車、機車擦撞「犁田」卡水溝！騎士命危搶救中。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗小貨車、機車擦撞「犁田」卡水溝！騎士命危搶救中。(民眾提供) 苗栗縣苑裡鎮今（8日）發生一起嚴重車禍，上午9時許，社苓里田中3路與田中2路口，一輛小貨車與機車發生擦撞，小貨車衝落田裡，卡在排水溝中，而29歲機車騎士當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，詳細事故原因尚待警方調查釐清。 嘴秋活該？陳沂被打遭酸「剛好而已」律師轟冷血：89病已入膏肓 小心！掃碼領取「迎新年LINE好友回饋禮？」查核機構：竊取個資 大媽碰瓷裝死！車主秒「脫衣趴上去」19.6萬人看傻 #苗栗 #苑裡 #小貨車 #機車 #擦撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 女駕駛疑鬼切右轉擦撞機車 騎士噴飛頭撞地不治 18:002024/02/05 社會 竹北大貨車衝撞機車 6旬騎士遭輾爆頭身亡 09:162024/02/07 社會 影》驚險瞬間曝 小貨車停等突遭轎車、砂石車雙向夾擊 11:392024/02/06 社會 有夠恐怖！新北騎士抬頭驚見「天降枯枝」嚇慘 後方機車急煞重摔 15:342024/02/06 社會 中市凌晨死亡車禍 機車自撞併排貨車 騎士送醫不治 09:112024/02/08 社會 國1汐止系統 小貨車撞追撞貨櫃車！車頭嚴重變形駕駛受困 15:452024/02/06 社會 苗縣舊山線鐵道自行車夯 東南亞遊客每月破5千人次 12:512024/02/07 寶島 苗栗貨車吊臂勾斷電線起火 嚇壞路人幸無釀禍 13:212024/02/07 社會 少年無照騎機車撞山壁亡 公路局判國賠113萬餘元 18:322024/02/05 社會 白牌車載客賺600元 慘遭攔查罰10萬再吊扣駕照4個月 17:322024/02/07 社會 太驚恐！ 待轉區成「待撞區」 高雄公車搶快闖燈撞飛騎士 12:172024/02/07 社會 祈求「生育新龍」苗市𪹚龍邀婦產科醫師舞龍迎龍子龍女 13:022024/02/06 寶島 苗栗南庄鹿場部落苦花潭步道啟用 新春探訪秘境美景療癒身心 14:002024/02/06 生活 國3西湖路段7車追撞事故 4人輕傷送醫 21:122024/02/07 社會 苗栗「金龍迎春」福袋喜氣亮相 發贈時間看這邊 13:372024/02/05 生活 竹南鎮后厝龍鳳宮春節活動將登場 一路熱鬧到元宵 14:022024/02/06 生活 苗栗縣政府攜手看守所 無縫接軌助身障收容人安置 10:182024/02/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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