苗栗小貨車、機車擦撞「犁田」卡水溝！騎士命危搶救中。(民眾提供)

苗栗縣苑裡鎮今（8日）發生一起嚴重車禍，上午9時許，社苓里田中3路與田中2路口，一輛小貨車與機車發生擦撞，小貨車衝落田裡，卡在排水溝中，而29歲機車騎士當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，詳細事故原因尚待警方調查釐清。