「最美性學博士」許藍方與王少偉的緋聞傳了近2年，雙方都未坦承戀情，前陣子還被拍到去法國旅遊以及男方貼心接送。據悉，許藍方今年成為醫美診所的年度形象代言人，就是王少偉幫忙牽的線。

據《鏡週刊》報導，某醫美診所七年以來的形象代言人一直是王俐人，但今年卻換成許藍方，疑似是因為王少偉跟診所老闆是多年好朋友，經由他的牽線，許藍方拿下這個價值百萬的代言，而王俐人得知後非常傻眼。畢竟王俐人與王少偉多年前也傳過緋聞，被媒體爆料王少偉送過王俐人項鍊，最後他自己澄清是送T-Shirt。

事實上，許藍方前陣子才上小S節目《小姐不熙娣》，被主持人要求call out緋聞對象王少偉，她照做表明自己心情不好，希望可以得到對方陪伴，讓王少偉瞬間一頭霧水，但還是關心詢問，接著許藍方問王少偉有沒有一點喜歡自己，王少偉先是猶豫幾秒，笑稱怎麼如此直接，但最後大方承認：「有好感不討厭。」

而許藍方近日上《命運好好玩》透露，會跟王少偉變熟是因為「3年前我那風風雨雨的事件」，她表示當時有網友突然跟記者爆料，說王少偉在她家直播，不過兩人其實不熟悉，後來因為烏龍爆料，她跟王少偉聯絡、致歉，關係才變好。