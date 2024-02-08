網紅小A辣2020年到泰國去動手術，就此變成女兒身，還為了招好運迎接新生活，改名為「黃唯恩」，去年初卻驚傳被交往5年的男友阿富分手，讓她相當心碎。最近她受訪自曝在泰國迎神回來，在家中蓋佛堂後，桃花滾滾來，還有國際球星私約她。

據《鏡週刊》報導，小A辣最近在家中參拜從泰國迎回來的神祉，結果不僅安定了心靈，人緣桃花也變旺，讓她動了念頭想要開廟。她更表示最近出國都有豔遇，去年有國際球星訪台，來寶島前不知為何找到她的IG，私訊問她到時要不要在台灣見面，讓她又驚又喜。

小A辣先前和帥氣男友阿富交往用情至深，更因為傳宗接代問題煩惱，沒想到去年初她宣布兩人分手，令她痛不欲生，當時她發文表示，交往時她願意為對方扮任何角色，沒想到敵不過男友的心魔，「從沒把你當卑微的角色看待」，也沒有想過會給對方無形壓力，「祝福你，找到更適合伴侶」，如今恢復單身後，小A辣受訪表示暫時沒有考慮交新男友，笑說：「我要好好享受我耗資數百萬元打造出來的女體！」

小A辣除了動變性手術外，過去更多次進廠維修外貌，先前她覺得鼻子太塌，花了30萬動隆鼻手術，更說：「做一個好鼻子可以維持一輩子」，結果不僅鼻翼如願變小，鼻型也變尖挺；先前她為了身形更像女生，還動了「螞蟻腰手術」，拆掉較不重要的第11對、第12對肋骨，聽起來超級可怕，醫生也強調這種手術有危險性，一般而言都會建議用其他方式瘦身比較好。

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