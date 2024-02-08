大陸《北京日報》8日報導，中國醫學科學院、中國科學院等近日發布一項最新研究成果，在全世界首次揭示猴痘病毒DNA複製的工作機制，將為後續抗病毒藥物的研發提供關鍵結構基礎。

報導指，猴痘是由猴痘病毒引起的人畜共患病毒性疾病，目前已造成9萬2000多人感染，其基因組的複製主要由自身編碼的全酶複合物完成，但該複合物的工作機制尚不明確。為此，中國科學院院士高福團隊領銜開展了針對猴痘病毒DNA聚合酶全酶結構的新研究。

研究團隊使用石墨烯網格製備了冷凍電子顯微鏡，首次解析了猴痘病毒聚合酶全酶複合物處於複製構象時的高解析度3D結構，揭示了猴痘病毒DNA複製的工作機制與其具有可持續合成能力的作用模式。

團隊表示，研究成果極大地增進了對猴痘病毒基因組複製過程的了解，將為後續抗病毒藥物的開發提供關鍵結構基礎。近日，這項研究成果在國際知名學術期刊《科學》雜誌上發表。