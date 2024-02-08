竹北燈會提燈之一「銀翼之龍」。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北燈會提燈之一「星河紫龍」。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

2024竹北燈會將於16日水圳公園登場，以「未來世界」為主題的6大燈區，呈現竹北城市多元樣貌。16-18日將發放龍年提燈，今年的龍年造型提燈，以科技銀輝打造出「銀翼之龍」、童趣版「星河紫龍」，是由台灣優良工藝品造型獎得主、台灣紙雕燈籠第1人洪新富設計，市長鄭朝方親自監製。

2024竹北燈會共有6大燈區，設計理念以未來世界為主題，結合光環境與動力藝術，並非以傳統型花燈為主，符合這座城市科技力的脈動，並且主題緊扣竹北在地地景人文與公所現正推行的政策。

代表西區的「新月之心區」，創作理念從海洋三部曲出發，講述永續觀光與藝術的均衡融合。「E化篝火區」，由點線面的光線和數字的光束中，象徵著竹北正在匯聚E化的能量。

「你做了什麼顏色的白日夢」為互動式的燈區，上傳自己的夢境，裝置將會根據演算結果作動，呈現屬於自己的白日夢境，更象徵竹北是一個創業創新創意的城市，更是可以實現夢想的城市。「永續之島區」以海邊的保麗龍廢棄物仿製成石頭，提醒大家萬物應有從搖籃到搖籃的理念。

今年的龍年造型提燈，設計理念配合竹北市CIS視覺辨識系統的科技銀灰，打造出設計師款的「銀翼之龍」，日前在熱門電視綜藝節目曝光後，詢問度不斷，深受竹科工程師與設計業者喜愛。童趣版的「星河紫龍」則是以龍年大運色系「九紫離火」為基色，打造出銀河色系的紫炫柔光感，以莫蘭迪色系搭配，希望帶給小朋友多元的美學教育。

鄭朝方表示，龍年造型提燈跳脫傳統花色，以清新創新風格打造燈會與提燈，期盼讓更多年輕朋友能參與，發放燈籠時間為16日、17日、18日一共3天，另外也歡迎民眾在16日到3月3日每天晚上5時至9時到水圳森林公園賞燈逛市集，穿梭未來世界。