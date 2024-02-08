除夕是農曆12月最後一天，又被稱作「年三十」，但天文館表示，因為月球運行影響，今年過後，2025至2029年這5年，農曆12月29日的次日逢「朔」，也就是月球位於地球與太陽之間，在農曆視為初一，所以「年三十」就消失了。

台北市立天文科學教育館在官網表示，農曆是基於月相變化制定的曆法，基準是「朔」發生的當日訂為初一，但月相變化周期為29.53天，因此農曆有小月29天、大月30天之分，與陽曆不同的是，農曆大月、小月不固定，是隨實際月相而訂。

天文館解釋，以今年為例「朔」發生2月10日的6時59分，為正月初一，前一日是農曆12月的第30日，因此除夕在臘月三十，但是2025至2029年，農曆12月29日的次日即逢「朔」，臘月二十九也就取代了「年三十」成為除夕。其實「年三十」消失並不少見，2013年、2016年及2022年都發生過臘月為小月，而未來10年中更有8年都沒有「年三十」，只有2030與2034年能把除夕稱為「年三十」。

天文館說，有趣的是2027年及2028年的大年初一，朔發生的時刻分別在2月6日23時56分及1月26日23時12分，但由於時區不同，韓國的農曆新年此時已進入隔日的2月7日與1月27日，這造成連續兩年韓國的大年初一將會比台灣晚一天。所以若在2027及2028年台灣大年初一飛韓國，當天韓國仍是除夕，可在韓國再過一次農曆新年，彷彿坐上時光機回到過去。