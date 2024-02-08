阿根廷球王梅西（Lionel Messi）未出賽惹怒香港球迷，後續風波續燒，尤其梅西昨晚（7日）在日本的友誼賽替補上陣踢了30分鐘，過程完全看不出有傷在身，更是讓香港球迷難以接受，不僅再次遭群起砲轟，港府也要求主辦單位及球隊向球迷解釋。

梅西所屬的邁阿密國際4日前往香港進行友誼賽，超過4萬名球迷將球場擠得水洩不通，希望能一睹球王風采。未料，梅西因傷高掛免戰牌，另一球星蘇亞雷斯（Luis Suárez）也因膝蓋不適未上場，種種狀況引發香港球迷強烈不滿。

此風波讓外界更加關注邁阿密國際7日晚間在日本進行的友誼賽，結果梅西替補上陣踢了30分鐘，蘇亞雷斯更是踢了75分鐘，出賽「卡司」明顯比香港站更有誠意，再度炎上。

梅西7日晚間在微博發出的中文聲明，針對自己因傷未能在香港站出賽感到遺憾，喊話希望未來有機會能在香港獻技，但球迷不買單，批評梅西大小眼不尊重香港球迷，就連聲明中未「道歉」都挨罵。

香港文化體育及旅遊局也表態，局長楊潤雄提到，「2月4日在香港宣布梅西因傷不能出賽，但3日後梅西在日本卻活躍自如上陣，並在球場上進行不短時間的激烈運動，如此反差，香港市民都有很多疑問，主辦方Tatler及球隊邁阿密國際都應該要回應市民的疑問。」