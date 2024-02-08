網紅鳳梨（吳泓逸）6日宣布與交往4年的女友歐菈結婚，先前也稱想要有個龍寶寶，昨鳳梨在社群平台IG分享與友人的對話截圖，鳳梨說「每天都在洞房。」，並指因為性愛太頻繁，一個月做26到33次，已被醫生要求強制禁慾。

鳳梨昨在限時動態分享和友人的聊天截圖，對方問「昨天有洞房嗎？」鳳梨說「每天都在洞房」、「被醫生強制禁慾」、「說太頻繁了，會影響生育，我們一個月26~33次」。

對此，泌尿專科醫師蘇信豪表示，性愛太頻繁，確實可能使受孕率降低，一般做人工生殖時，會請男性先排空精液，「把老的舊的死的（精蟲）先排掉」，累積個5天再取精，5天後的精液裡，都是強壯、新鮮、活動力又好的精蟲，此時受孕率就會提高。

蘇信豪說，每天都性愛，有可能讓精蟲沒有成熟的機會，射出來的精蟲活動力、游動能力，就會比較差，在顯微鏡下觀察，密集射精射出的精液裡的精蟲比較小，只有正常精蟲的3分之1大，女伴受孕機會也會比較低。

如果鳳梨想要早日有龍寶寶，蘇信豪指，除建議「養精」5天，另挑對日子再做，若想要受孕，建議一個月有3天一定要做愛，分別在女性危險期前2天做一次，危險期當天做1次，危險期後2天再做。而危險期指是女性排卵日，依月經28天為周期的女性而言，月經第1天加上14天，就是女性的危險期。

蘇信豪說，一個月性愛26到33次，對性能力沒有影響，但太頻繁射精，有可能讓攝護腺提早肥大，另恐增加血精的機率。