據美國之音報導，美國司法部當地時間2月7日宣佈，美國執法當局6日逮捕了南加州一家公司的工程師，指控他竊取美國政府開發的用於探測核導彈發射並跟蹤彈道導彈和高超音速導彈的技術。

美國司法部發表的聲明說，加州聖荷西市57歲的龔晨光（音譯：Chenguang Gong）於6日被捕。龔出生於中國，於2011年成為美國公民。定於7日晚些時候舉行拘留聽證會。美國司法部表示，據稱龔晨光竊取的技術「如果被國際行為者獲得，將對美國國家安全構成危險」。

洛杉磯聯邦檢察官馬丁·埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，「龔先生此前曾試圖向中華人民共和國提供信息以協助其軍隊，他竊取了與探測核導彈發射和跟蹤彈道導彈和高超音速導彈有關的敏感和機密信息。我們知道，包括大陸在內的外國行為者正在積極尋求竊取我們的技術，但我們將通過保護美國企業和研究人員的創新來對這一威脅保持警惕。」

龔晨光被指控盜竊商業秘密的刑事犯罪。根據公佈的法庭文件，龔晨光在去年短暫的任職期間，從他工作的洛杉磯地區一家研發公司向其個人儲存設備轉移了3600多份文件。

龔晨光轉移的文件據稱包括設計用於天基系統的複雜紅外傳感器的藍圖，該技術用於探測核導彈發射和跟蹤彈道導彈和高超音速導彈。被轉移的文件中還包括使美國軍用飛機能夠探測來襲的尋熱導彈並採取對策的傳感器藍圖等。

根據法庭文件，其中一些文件後來在從龔姓工程師在加州千橡市（Thousand Oaks）的臨時住所查獲的存儲設備上被發現。文件還顯示，龔晨光「直到至少2022年3月之前持續申請從中國政府的項目尋求資金的人才計劃」。

美國司法部的聲明同時表示，刑事控告只是一項指控，被告被推定為無罪，除非在法庭上被證明有罪並被排除合理的懷疑。