「2024台灣燈會在台南」安平燈區提前於2月3日開幕，吸引大批人潮湧入。為因應春節連假來訪人潮，台南市政府提前規劃交通疏導措施，包括開闢4線接駁公車，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具賞燈。此外也針對自駕車來訪路線、汽機車停車場設置提前進行闢畫，以便利民眾賞燈行程。

為因應春節連假到訪台灣燈會安平燈區的遊客人潮，台南市交通局發布交通指南，以引導遊客賞燈行程。交通局長王銘德表示，燈會期間交通局開闢免費接駁車路線，包括綠線（台南轉運站）、黃線（觀夕平台停車場）、橘線（永華與國平路口）、銀線（清水與中華西路口）等4條接駁公車。王銘德呼籲民眾多使用大眾交通工具，以免除停車困擾。

王銘德補充，自行開車前來的民眾，可將車輛停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，騎機車的民眾則建議經由健康路或永華路，銜接光洲路後，於府平路口進入億載金城西側的安億路機車臨時停車場，步行3分鐘即可抵達燈區。假日期間，交通局於中華西路、清水路口增設臨時停車場，並加開銀線接駁車，本路線將直接行駛安平港區內道路，全程無號誌管制最迅捷，也可沿途欣賞平時不對外開放的安平港景觀，建議民眾做為假日車多時最佳的行程規劃。

為防範停車位爆滿問題，台南市交通局建議自行開車的民眾在燈區外圍停車轉乘。從中、北部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接國8，轉由台江大道銜接北汕尾三路、鹿耳門大道接四草大道，就近於觀夕平台周邊的臨時停車場停車，搭乘黃線接駁車抵達遊憩碼頭轉運站，即可步行賞燈；從高雄、屏東部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接台86，轉由台17(濱南路、中華西路) 將車輛停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，步行3分鐘即可抵達燈區。