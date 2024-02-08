過年想去內灣尖石的民眾可以參考這張圖，看一下管制方式跟替代道路，免得到現場塞車引發路怒症。（橫山分局提供／邱立雅竹縣傳真）

春節連續假期的第1天，為迎接大量返鄉及觀光車潮，橫山分局員警在春節期間持續堅守崗位，對於進出內灣、尖石風景區的重要路口，除規畫員警、義交加強交通疏導，在重要節日安全維護期間，警方會持續取締酒後駕車等重大違規，讓民眾平安過好年。

橫山分局表示，用路人如遇壅塞情形，請儘速避開車潮，並建議改走替代道路：

一、往尖石風景區：

台3線與仁愛街口→竹35線（接水防道路）左轉→永豐橋→接120線右轉→尖石風景區。

二、往竹東替代道路（1）：

內灣風景區→左轉內灣大橋→南坪古道→水防道路→右轉增昌橋（竹35線）→仁愛街→台3線。

三、往竹東替代道路（2）：

內灣風景區→120線→永豐橋左轉→右轉水防道路→右轉增昌橋（竹35線）→水防道路→台3線。

橫山分局除維持路口淨空外，並結合自動分析系統及CCTV 監控等科技設備即時掌握路況，一旦發現交通壅塞情形，立即派遣員警到場疏導，另針對易壅塞或違停路段，將輔以交通器材實施分流與減少違規停車情形，確保車流順暢。

出遊如遇車多，橫山分局提醒請保持耐心駕駛，並遵守員警指揮疏導，也可收聽警廣交通台掌握路況，事前避開車潮擁擠路段。此外，春節期間法律沒有假期，親友相聚飲宴後不可酒後駕車，以保障生命安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！