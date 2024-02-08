過年前許多家庭會大量採買蔬果，以因應年假期間市場休市，但營養師提醒，雖然大部分蔬果，可以冷藏方式延長保存期限，但苦瓜、木瓜、香蕉等17種蔬果，放冷藏反而容易發生腐爛、產生異味，建議置放於陰涼與乾燥處即可。

營養師呂孟凡在臉書粉專PO文指出，前陣子上益智節目，有個題目是哪些蔬果比較不建議冷藏？為了找到比較有根據的解答，她查了很久，最後查到兩篇覺得值得信任的資料：其中一篇是2009年興大農業的文章，由國立中興大學園藝學系副教授謝慶昌所撰寫，另外一篇則是2014年的國外文獻。

呂孟凡指，在興大農業的文章中有提到「一般而言，在不發生寒害的前提下，儘量保持蔬果在低溫下，可以保持品質或減緩品質劣變，所以部分蔬果不建議冷藏，原因就是可能會發生「寒害」，症狀包括果皮及果肉褐化、果皮燙斑、腐爛、不正常後熟、不正常軟化及轉色、不軟化、產生異味等。

不適合冷藏的蔬果，包括苦瓜、樹薯、薑塊、豆薯、南瓜、芋頭、山藥、釋迦、香蕉、麵包果、芒果、木瓜、人心果、榴槤、寬皮柑類、山竺與地瓜。

呂孟凡指，總結來說，為了預防品質劣變，大部分蔬果還是在低溫保存比較好，但部分蔬果有可能發生寒害，所以上述列舉的17種蔬果建議存放在陰涼、乾燥的環境中就好，根據興大農業的建議是儲存在13~18℃最佳。無論如何，蔬果買來還是越早吃完越好喔。