「高雄櫻花季」將於3月22至24日連續3天在高雄夢時代廣場熱鬧登場，近日主辦單位釋出多組日韓知名藝人表演名單，包括華莎、BoA、SUPER JUNIOR-D＆E 等3組韓星及FRUITS ZIPPER、卡莉怪妞、中孝介3組日星都將在「高雄櫻花季」演出，卡司陣容相當華麗，高市府也宣布延續「加食延暢」方案。

高雄3月演唱會連發，不僅有洛史都華、五月天及大港開唱等，還有統一超商首創音樂節品牌「高雄櫻花季」，高市府宣布延續「加食延暢」方案，搭配櫻花季檔期，歌迷憑高雄櫻花季門票，就能兌換50元商圈夜市優惠券，可於高雄商圈、夜市及合作店家折抵消費。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府與統一超商去年合辦「高雄啤酒音樂節下酒菜競賽」，創下超過6萬進場人次紀錄。這次統一超商首創音樂節品牌「高雄櫻花季」市府也一起助攻，歌迷憑櫻花季門票即可兌換50元商圈夜市優惠券，到高雄櫻花季就可以體驗滿滿的櫻花美景及欣賞自己喜歡的歌手唱歌，同時還可以用「商圈夜市優惠券」到高雄的商圈、夜市、合作店家消費，歡迎大家3月齊聚高雄，體驗港都熱情。

主辦單位寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，高雄櫻花季就是要讓3月的高雄更精彩，已邀請華莎、BoA、SUPER JUNIOR-D＆E 等3組韓星及FRUITS ZIPPER、卡莉怪妞、中孝介3組日星。回應歌迷敲碗，更加碼韓星、日星各1組，分別為人氣男團SHINee成員「萬能鑰匙」KEY以及以《淚光閃閃》聞名的「日本沖繩靈魂歌姬」夏川里美，讓粉絲嗨翻天。

「高雄櫻花季」除了邀請日、韓知名歌手演出外，也有啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵及超人氣歌手邱鋒澤、陳零九、梁文音、范逸臣、馬念先、麋先生等本土實力唱將，就是要給高雄不一樣的春天，來高雄嗨翻全台。陳功儒說，高雄櫻花季卡司強大，門票非常熱門，但請大家勿購買來路不明之票券，避免引發票券糾紛，維護自身權益。