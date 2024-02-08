新北市三重區一對兄弟日前為財物糾紛起口角。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市三重區一對兄弟日前為財務糾紛起口角，期間哥哥為了洩憤，竟直接掏出鎮暴槍瞄準弟弟進行恐嚇，隨後又火速開車逃逸，案發當下嚇壞目擊民眾。警方獲報，於案發3小時後將犯嫌逮捕歸案，並查獲犯案工具鎮暴槍1支，子彈4顆，訊後全案依恐嚇罪移請新北地檢署偵辦。

據了解，三重區一對陳姓兄弟本月2日凌晨時分與大仁街一處，弟弟因疑遺失的2萬元與哥哥的朋友有關，為此發生口角爭執。期間，哥哥（50歲）為了洩憤竟掏出一把鎮暴槍，直接對準弟弟（43歲）威逼恐嚇後，再開車火速逃離現場，這一幕也將目擊民眾嚇壞，連忙報案處理。

新北市三重區一對兄弟日前為財物糾紛起口角，畫面為陳嫌犯後開車逃逸。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方獲報趕抵，弟弟向員警解釋僅僅「兄弟吵架」，雙方情緒激動、吵架時難免聲音會大，並極力否認哥哥持槍一事。對此，警方傳喚報案民眾，同時調閱監視畫面展開追緝；弟弟眼見再無法為哥哥打掩護，於是僅能如實告知哥哥。

犯嫌所使用至鎮暴槍（空氣動力）及塑膠彈，警方經初步鑑識判斷無殺傷力。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方指出，陳男於同日清晨7時30許主動到案說明，並向員警交付鎮暴槍1支、塑膠子彈4顆，瓦斯鋼瓶1支，經初步鑑識判斷無殺傷力。陳男也表示，確實是為財務問題而與弟弟起口角，坦承亮槍恐嚇一事，訊後全案依恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。