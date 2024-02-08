繼台糖梅花豬肉片驗出「西布特羅」事件後，新竹縣衛生局7日接獲雲林縣衛生局緊急通知，其轄內「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品，檢驗出18ppb的工業用蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅），已違反食品安全衛生管理法規定，立即確認該公司販售門市在新竹縣有26家，稽查小組兵分2路到場查核並電話確認該產品下架及回收情形，截至目前為止，統計違規產品共計下架253瓶。
衛生局長殷東成說，此次違規產品「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」，經雲林縣衛生局稽查，其產品僅於全聯實業股份有限公司的通路販售。
蘇丹色素3號為工業用染料，經環保署公告為「毒性化學物質」禁止添加於任何食品，長期食用可能會對肝、腎有毒性傷害，甚至產生致癌風險，其限量標準為「不得檢出」。
近期食安問題層出不窮，新竹縣政府透過嚴格把關，捍衛民眾食品安全，守護縣民健康，為民眾守護食安持續努力，也呼籲業者切勿心存僥倖、從事不法行為，倘查獲違規情事，將依法處辦。
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