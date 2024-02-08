高雄1名王姓老翁於去年8月於網路交友時，險遭網婆以父親過世需付遺產稅為由詐騙，幸好當時由郵局及鼓山分局內惟所聯手阻詐。未料日前他又遇上詐騙，對方使出美人計，時不時傳自拍照，要他投資普洱茶，警方獲報到場後，只能再次戳破老翁的戀愛幻影。

鼓山分局龍華派出所於5日獲報，有民眾疑似遭詐騙，74歲王姓老翁向銀行行員謊稱朋友急用需借錢為由，欲提領現金新台幣4萬2000元，經警方深入了解才發現，原來王翁在LINE上認識女網友「Joanne」，對方上演美人計用甜言蜜語早晚問候老翁，時不時傳自拍照，二人相聊甚歡後以「親愛的」相稱，對方見時機成熟便介紹老外投資普洱茶可獲取高額利潤，還更指導不能向行員表示資金為投資所用。

警方一聽立即戳破謊言，找新聞案例仔細解說，老翁這才失望的從愛情詐騙中覺醒，其實該名老翁於於去年8月初透過APP軟體認識一名陳姓女子，兩人透過Line頻繁聯繫，最終女子向老翁聲稱自己的父親過世，需要支付遺產稅，老翁信以為真急去郵局匯款，幸好行員察覺有異報警協助，才沒讓老伯匯款成功，怎料事隔半年老翁又遇美人計包裝的投資詐騙。

警方呼籲，現今網路詐騙手法層出不窮，詐騙集團時常透過LINE、交友軟體冒用俊男、美女頭像接觸民眾，用甜言蜜語問候以取得信任，再慫恿投資非法平台，如遇類似情形，可先撥打110或165反詐騙專線諮詢。