新北市教育局首度補助公立幼兒園辦理「113年寒假期間與112學年度第2學期集中式特教班延長照顧補助方案」，針對市內31間設有學前集中式特教班的公立幼兒園，提供延長照顧服務獨立成班所需經費，包含延長照顧服務人員及加置教師助理員等相關費用，預計有312人次特殊幼兒受惠。

新北公幼自2013年起持續辦理下午4時至7時的延長照顧服務，開辦率逐年升高，迄今已逾8成園所開設；而為滿足學前特殊生的個別需求。

教育局說明，新北幼兒園延長照顧已開辦第13年，去年度達2萬918人次參加，其中參加晚間6時至7時的幼生有3059人次；此外，自去年暑假起，加碼補助公立幼兒園經濟弱勢對象每月最高收費2000元，共有3800餘名幼生受惠；今年寒假起，配合中央政策，課後延長照顧統一收費每小時35元，寒、暑假每月2000元，而經濟需要協助的家庭及特殊幼兒則皆免收費，期盼讓家長可以更安心工作，並減輕學齡前幼兒家庭托育負擔。

就讀中和國小附設幼兒園的小丞是發展遲緩的孩子，目前就讀特教班，小丞媽媽分享，有熟悉孩子的老師和環境，能專業且細心照顧小丞，讓小丞每天都開心上學。幼兒園周主任補充，公立幼兒園辦理寒暑假延長照顧班，通常由老師輪值照顧幼兒，較難完善顧及特殊幼兒適應學習，｢集中式特教班獨立成班辦理延長照顧｣的設置，能讓大部分特教班的孩子在適當師生比、熟悉的流程作息與小團體環境中，得到更妥善且適性的照顧。