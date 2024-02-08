關子嶺勞工育樂中心重新整修後，規畫各式不同房型客房共79間客房。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市關子嶺勞工育樂中心歷經1年重新招商、室內裝修與設施更新，8日小年夜悄悄重新開幕，冷颼颼的天氣裡，民眾到關子嶺風景區遊玩，有多一個泡湯、住宿的新選擇。

白河關子嶺是著名的泡湯勝地，全區近30家合法溫泉業者，其中關子嶺勞工育樂中心因為客房多，環境品質有政府把關，最大宗的客源就是團客。不論是機關行號，或是社區、學校團體來關子嶺都常選擇入住勞工育樂中心。

餐點部分除一般團體預訂之合菜外，另有簡易式養生火鍋或套餐供民眾選擇。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

關子嶺勞工育樂中心重新整修後，期許成為一個融合、休閒、養生、展覽、課程、 會議及藝文活動的勞工社交據點。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

去年台南市政府勞工局重新招商，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，同年3月起進行內部整修，經富野集團團隊的努力及市府各相關局處協助，終於今日正式對外營運。

關子嶺勞工育樂中心重新整修後，規畫各式不同房型客房共79間客房，且每樓層都設有不同主題的親子房及仿日式溫馨和式房。同時館內有11間大小不等的會議室，可做為舉辦教育訓練及多元會議的最佳場所，餐點部分除一般團體預訂之合菜外，另有簡易式養生火鍋或套餐供民眾選擇。

勞工局長王鑫基說，關子嶺勞工育樂中心重新整修後將以「服務」為導向，不再只是提供住宿、餐飲的場所，更要成為一個融合、休閒、養生、展覽、課程、 會議及藝文活動的勞工社交據點，而且每年固定提撥回饋金做為社區發展基金和勞工團體發展基金，以協助促進社區及勞工團體發展。