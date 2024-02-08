一名男網友日前幫老婆送修手機，意外發現老婆有一個祕密臉書帳號，貼文全是老婆只遮三點的火辣照片，還有一票乾爹爭相斗內給老婆錢，讓他無法忍受，猶豫是否攤牌。

這名男網友在「匿名公社」發文，與老婆結婚6年，沒有小孩，家用都是他負責，老婆賺的錢她自己花，但是日前幫老婆送修手機發現，她有兩個臉書帳號，在那個他不知道的帳號裡，老婆PO了很多在房間、廁所拍的照片，三點似遮非遮，露出姣好身材跟甜美臉蛋，還修圖修得很誇張，粉絲私訊滿到爆出來。

原PO說，那些私訊裡，很多男人都給老婆錢，這些老婆都瞞著他，讓他覺得被戴綠帽，崩潰直呼「世界上應該沒有男人能忍受這些，我忍了快5天，很猶豫要不要跟她攤牌。」

對此，網友紛紛留言：「開始AA，讓她受不了提離婚」、「如果修很大，應該也不敢出去嚇人」、「當網紅賺錢還好吧，你晚上應該更有幹勁才對呀」；還有人表示，「老婆帳號給我」、「這什麼狀況，道德在哪裡，羞恥心在哪裡，臉書ID在哪裡」。