近日緬北再次發生大陸公民遭綁架勒索，據大陸駐瓦城（Mandalay）總領事館「胞波在線」微信公眾號發布，在歡度佳節同時，總領事館提醒緬北地區大陸公民增強風險意識，樹牢底線思維，平平安安過新年。

大陸駐瓦城總領事館呼籲，密切關注當地安全形勢。近日緬北再次發生大陸公民遭不明身份人員綁架勒索等案件。請切實提高安全防範意識，減少非必要外出，避免持有或隨身攜帶大量現金。如遇緊急狀況務必沉著冷靜應對，盡可能避免與對方發生衝突，留存證據後及時報警並聯繫總領事館求助。

該總領事館還敦促，做好安全防護措施。加強住宅、廠房和商鋪等固定場所安防措施，把好入院、入戶第一道關，勤查監視器，嚴防入戶盜竊搶劫案件和火災等事故。警惕不明來電、簡訊、網址，不透露個人及家人身份等資料訊息，不向陌生人匯款、轉帳。

該總領事館最後稱，應嚴格遵守當地法律法規、充分尊重當地風俗習慣。謹言慎行，舉止得體。文明旅遊，歡慶有度，節假日期間保持良好生活習慣，注意交通安全，杜絕酒後駕駛。