強烈大陸冷氣團來襲將一路冷到初四（13日），一名男子想買泡腳桶，改善腳部冰冷問題，但又擔心不如想像中好用花冤枉錢，問網友是否推薦？一票網友勸退，並表示若想要泡腳，用家中的水桶或臉盆即可，直呼泡腳桶根本是繳智商稅。

原PO昨（7）日於PTT八卦版指出，天冷腳較容易冰冷，日前看了YouTuber介紹泡腳桶，激起他購買慾，但他上網路爬文，見不少人抱怨搬水很麻煩、水濺得到處都是、夏天就變為閒置品等，讓他瞬間滅火。

貼文釣出不少網友表示，泡腳桶根本是繳智商稅，買來只用過1次就被放在倉庫，不僅夏天使用率低，冬天用完若沒有將水氣擦乾，還會發霉，若真的有泡腳需求，到五金行買水桶或臉盆替代，並建議水的深度不要超過小腿肚，水量到腳踝就很舒服。

但也有愛好者大讚平日下班後或睡前泡腳，能促進血液循環又紓壓，眾多款式以折疊式為佳，好收納又不佔空間，若有恆溫式的設計更好。