最高檢邀集檢警調開會公布十大追緝要犯名單(最高檢提供)

最高檢邀集檢警調開會公布十大追緝要犯名單(最高檢提供)

國寶集團總裁朱國榮涉犯多項炒股及內線交易罪，棄保5億1700萬元潛逃出境，分別被台北地檢署、台灣高等法院、台北地院6案通緝中，檢察總長邢泰釗7日指示最高檢察署函請北檢啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照，另函請調查局及刑事局儘速將朱國榮緝捕歸案。

最高檢指出，朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，於案件審理中，棄保金額新台幣5億1700萬元外逃，目前經台灣高等法院去年9月28日（1案）、台北地院12月1日（4案）及台北地檢察署10月11日（1案）發布通緝，總計有6案通緝中。

最高檢7日函請北檢依職權審酌朱國榮所犯為社會矚目案件及重大經濟犯罪，曾因涉犯證券交易法等案經臺灣高等法院分別判刑16年、未扣案犯罪所得1億8000萬餘元；判刑8年、未扣案犯罪所得近3000萬元，犯罪情節重大。北檢7日啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照。

最高檢強調，最高檢2月2日公布首波10大重刑外逃要犯名單，包括台北、新北、桃園、台中、台東等5個地檢署同日立即發函外交部領事事務局廢止並註銷外逃要犯護照，檢察機關將持續清查外逃通緝犯，依「時」（時程）；「刑」（刑度）；「案」（重大案件）；「逃」（外逃），4項審查標準，發函外交部領事事務局廢止註銷外逃通緝犯護照，確保偵審結果，落實刑罰執行，維護司法威信。