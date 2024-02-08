瓜地馬拉外交部7日在官網發表聲明，重申瓜地馬拉將繼續承認中華民國(台灣)是一個獨立國家，瓜國將致力於持續加強兩國外交關係、合作與友誼。外交部表示歡迎，並期待台瓜兩國持續深化各層面的合作與交流，共創兩國人民最大福祉。

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲5日接受媒體採訪時表示，阿雷瓦洛總統已經指出，我們不能忽視中國所代表的力量，我們有興趣與大陸接觸，發展一些貿易相關的關係。引發外界質疑台瓜邦交可能生變。

瓜地馬拉外交部7日在官網重申與中華民國（台灣）的政治外交關係表示，瓜地馬拉針對《路透社》媒體採訪引發的猜測，外交部長馬蒂內茲承認，中華民國（台灣）作為一個獨立國家，擁有共同的民主價值和相互尊重。

聲明中強調，瓜地馬拉重申與中華民國（台灣）有著良好的政治外交關係和牢固的友誼，兩國有著89年的歷史和兄弟關係。瓜地馬拉政府重申致力於持續加強與中華民國（台灣）的外交關係、合作與友誼。

外交部副發言人蕭光偉表示，對於瓜地馬拉外交部重申與中華民國（台灣）邦誼堅實的立場表示歡迎，並期待台瓜兩國持續在自由、民主等共享價值及長期友好合作的基礎上，深化各層面的合作與交流，共創兩國人民最大福祉。