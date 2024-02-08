8日小年夜是春節假期第一天，台北市長蔣萬安一大早就在臉書上發出祝賀影片，內容中他帶著各局處官員、秘書長及3位副秘書長，以及副市長李四川、林奕華等人，一同向民眾拜年。蔣萬安也表示，這幾天天氣轉涼，出門要多加件衣服、穿暖和，希望大家都能度過一個充滿福氣、充滿歡樂的年節假期，「萬安祝福大家，萬事龍平安。」

蔣萬安8日上午在臉書PO出影片，內容為北市所有局處首長，都身披台北市2024年的圍巾，並送上祝福語，祝福所有民眾新年快樂。其中台北市副市長李四川與林奕華，更拿鞭炮、蘋果祝福民眾「龍年大吉、心想事成」，模樣俏皮，壓軸則是蔣萬安送上祝福，盼民眾「福運龍來」。

「祝福大家新年快樂、福運龍來。」蔣萬安說，今天是小年夜，他和台北市政府的首長們要向各位拜個早年！祝福大家，新的一年，「龍年行大運、幸福龍乎你。」

蔣萬安表示，年假期間與家人朋友團聚，可以出門走走，好好休息一下。這幾天天氣轉涼，出門多加件衣服、穿暖和一點，希望大家都能度過一個充滿福氣、充滿歡樂的年節假期，「萬安祝福大家，萬事龍平安。」