為迎接龍年到來，高雄各大景區妝點新年布景，高市府觀光局再度攜手在地藝術家在愛河、蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區布置可愛應景的活潑繪畫超大龍年斗方春聯，歡迎遊客到高雄各景區遊玩，並拍照打卡與親友分享喜氣。

高市府觀光局長高閔琳指出，高雄風景區不只景色優美更兼具人文特色，蓮池潭、金獅湖廟宇林立，相當適合春節期間前往走春並到周邊廟宇參香祈福，而金獅湖還有全國最大的網室蝴蝶園，蝴諧音—「福」，具有吉祥象徵，非常適合闔家至金獅湖賞蝶。

而愛河、旗津、崗山之眼、月世界等景區分別位於水岸或山區，民眾可在愛河搭乘愛之船和貢多拉船賞景遊河；旗津海岸有彩虹教堂及黃金海韻等造景可拍照打卡；崗山之眼的天空廊道造型獨特、視野廣闊，而月世界惡地地形則是全國知名，皆非常適合新年走春。

高閔琳表示，今年觀光局再度與擅長可愛逗趣書法繪畫的在地素人插畫家劉孜孜合作，以龍年諧音和各景區地標入畫，繪製一系列高雄景區專屬春聯。蓮池潭「HAPPY龍虎哩」，結合地標龍虎塔呈現在春聯上；金獅湖「龍飛蝶舞」，帶入金獅湖蝴蝶園意象；愛河以「出水福龍」為主題；旗津「魚躍龍門」，將地標彩虹教堂的彩色拱門畫入春聯；崗山之眼「龍來企逃」，崗山之眼塔柱巧妙結合恐龍尾巴；月世界「HAPPY龍TO YOU」，將月世界地貌畫入。超大龍年春聯每一張都很可愛逗趣，推薦民眾走春。