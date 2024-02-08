今（8）天是春節連假第一天，國道南下路段湧現返鄉車潮，其中國1湖口服務區-竹北、國10左營端-鼎金系統，時速都只有20多公里，國5從早上7時出現車流，預估到下午4時後才會疏解；省道昨晚也有部分路段塞車，今天返鄉高峰期，包括台64線接國3中和交流道等路段易壅塞，提醒民眾出發前多留意。

根據高公局國道即時路況顯示，國3號南下竹南-大山段不到7時就湧現車潮，時速不足40公里；目前國1湖口服務區-竹北南向路段時速僅22公里、湖口-湖口湖附區食宿也僅29公里，國10左營端-鼎金系統東向路段時速24公里；國1竹北-新竹南向路段、台74線大里二-霧峰東巷路段，時速都只有30幾公里。

高公局指出，截至上午10時國道全線交通量為23.2百萬車公里，預估今日交通量達到107百萬車公里，國5南向雪隧通過量為1.3萬輛次。今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

公路局則指出，昨下午至晚間部分省道路段有車多或壅塞，包含台61線中彰大橋路段、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段、台65線新莊路段至國一路段、台74線霧峰至大里路段、台1線永康路段、台64線中和路段至板橋路段、台66線平鎮系統路段至平鎮二路段及台88線鳳山至五甲系統路段等。

公路局表示，今天是小年夜，將湧現返鄉車潮，省道易壅塞路段包含台64線接國3中和交流道、61線中彰大橋路段、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道、台86線國1仁德交流道及台9線蘇花路廊南向等。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路局指出，台9線蘇花路廊雙向將於今日上午5時下午3時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，蘇澳段南向亦將視車流機動調整大客車優先道疏導措施。建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，避免塞在車陣中。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，並請客運業者於春節期間籌備充足運能，落實人員與車輛安全整備，連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。