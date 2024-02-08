根據日本《東方新報》引述世界黃金協會日前發佈的一份報告顯示，隨著疫情後需求恢復，2023年大陸的金飾需求超過印度，成為全球最大的金飾消費國，並是世界黃金消費最重要的增長引擎。數據顯示2023年全球金飾消費為2093噸。其中大陸的金飾消費年增率達10％的630噸，反觀印度則年減6％來到562噸。

對於今年的市場情況，大陸一名高級黃金分析師預測，在地緣政治日趨複雜、全球經濟疲軟以及主要國家央行紛紛增加黃金儲備的背景下，可能會有更多的投資者將目光轉向包括黃金在內的安全資產。因此，今年金價將持續上漲。

該分析師表示，大陸和印度都是金飾的主要消費國，但大陸在這一領域超過印度，證明了對黃金首飾的強勁需求且消費能力還在持續上升。同時由於大陸去年GDP年增率5.2％，超過126兆元人民幣，經濟的穩定復甦為金飾消費增長提供了堅實的基礎。”

該名分析師還表示，金價的持續上漲刺激了消費者購買金條和金飾的意願，加上金飾工匠技藝的提升和精美的設計迎合了消費者的審美，這將進一步促進市場的發展。

從數據來看，中國人民銀行連續14個月增加黃金儲備，從2023年11月底的7158萬盎司增至同年12月底的7187萬盎司。