韓籍啦啦隊女神李多慧，加盟中職「樂天女孩」後，憑藉亮眼外型以及超強舞蹈實力，常常成為全場焦點，在台更掀起「李多慧旋風」，幾天前才在社群分享「旗袍呱呱舞」，緊接著再度曬出一段超強有力舞蹈，大跳碧昂絲神曲《Single Ladies》，吸引超過433萬人觀看，連女粉絲都淪陷問：「是怎麼做到可愛又性感的。」

擅長舞蹈的李多慧日前在社群平台上曬一段熱舞影片，可見她身穿削肩短版裸色上衣，露出纖細小蠻腰，下身則搭配迷你裙，秀出招牌蜜大腿，大跳《Single Ladies》致敬碧昂絲，在舞曲中的每個頓點都力道十足，同時表情管理也一點都不馬虎，對著鏡頭燦笑眨眼，女神氣場全開。

影片曝光後，截至目前已經吸引433萬人觀看，網友們紛紛在留言區狂讚：「好性感好會扭」、「連女生也忍不住一直看」、「表情管理好強，太香了」、「這個腰跟這個力道，好想念多慧了」、「是怎麼做到可愛又性感的。」

事實上，李多慧在去年球季結束後，未來將花落誰家備受關注，先前她接受韓國媒體《MBC》訪問時透露自己想在台灣長期發展，日前到YouTube頻道「跟著睿哥Chill買房」擔任來賓，當她被問及會不會想在台灣買房時，用中文回應「我想在台灣買房子」，至於要在哪個地區買她則坦言：「想在人多的地方買，台北、台中、高雄全部都買」；此話一出，許多網友笑稱她野心很大，看來真的打算留在台灣發展。