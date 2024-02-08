「團圓飯或腳尾飯，決定權在你！」防制酒駕宣導影片。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

「團圓飯或腳尾飯，決定權在你！」防制酒駕宣導影片。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

為期7天農曆春節假期已展開，高雄市警方從7日至8日凌晨，執行取締酒駕專案勤務，共查獲26件酒駕案。高市警局為宣導市民飲宴餐敘後勿酒駕上路，特邀集專業團隊拍攝「團圓飯或腳尾飯，決定權在你！」防制酒駕宣導影片，運用團圓飯及腳尾飯的意境來詮釋，提醒醉君子酒駕前想想身邊親愛的家人，呼籲「龍綜麥酒駕（全都別酒駕）！」。

高雄市警察局統計，今年1月高雄市酒駕事故件數共計22件，相較去年同期40件，共計減少18件，降幅達45％。高市警局為遏止酒駕並同時宣示酒駕零容忍決心，強化取締酒後駕車力道，從嚴從速偵辦酒駕案件，以強勢執法發動各分局同步執行酒駕取締工作，於7日至8日凌晨執行局辦取締酒駕專案勤務，經統計該執行期間，取締酒後駕車共26件。

為此，高市警局特邀集專業團隊拍攝「團圓飯或腳尾飯，決定權在你！」防制酒駕宣導影片，運用團圓飯及腳尾飯的意境來詮釋，並暗示選擇權掌握在自己手裡，提醒醉君子酒駕前想想身邊親愛的家人，切勿心存僥倖、酒駕上路，且酒駕還會使駕駛者的專注力下降，反應力驟減，進而嚴重危害自己和其他用路人的安全，警方將持續於年節期間加強飲酒熱點及易肇事路段梭巡攔檢，針對可疑車輛加強攔查。

高雄市警察局局長林炎田呼籲，酒駕不僅危害自身和他人生命安全，且可能涉及刑法以及造成無可挽回的悲劇，逢年過節親友團聚餐敘多，多利用指定駕駛、代叫計程車，以確保自身及用路人的行車安全。「拒絕酒駕，生命無價」，共創「酒駕零容忍，邁向零死亡」願景的新年新目標。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！