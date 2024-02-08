農曆新年即將到來，又是刮刮樂熱賣期。台彩透露，最近有一名小資女剛領到年終，就到彩券行買刮刮樂「無敵開獎機」，不料真的刮中頭獎，獎金高達300萬元。此外，該女也公布自己求得好手氣的辦法。

彌勒佛也帶有賜財的含意。圖為示意圖，桃園龍德宮107年準備108尊彌勒佛，有4種面相，包括福祿（財利）、福壽（健康）、福德（功果）、福慧（光明）來賜財賜福。（中時資料照）

台彩稱，開出刮刮樂頭獎的台東市東區「中來發彩券行」店員描述，抱走300萬元高額獎金的是一位小資女。這名幸運中獎的民眾在現場還提到，自己是剛領到年終獎金，所以打算買張刮刮樂賭運氣，盼能幫助自己的年終獎金加碼。

彩券行店員指出，該名小資女一進店裡，就先摸了櫃檯上彌勒佛的肚子，隨即買一張66號的「無敵開獎機」刮刮樂，一刮開就是頭獎300萬元。該名女子樂壞，「摸彌勒佛真的會有好運」，並透露會將300萬元當作出國旅遊資金，好好犒勞自己一翻。

除了每張300元的「無敵開獎機」刮刮樂外，台彩近日也公布6款龍年刮刮樂，分別為每張售價新臺幣1,000元的「1,200萬大吉利」共有5個頭獎1,200萬元，總中獎率70%；每張售價500元的「五路財神」共有8個頭獎500萬元；「恭喜發財」與「龍來發」2款新品討喜應景，每張售價200元，各有8個頭獎200萬元；「龍年行大運」每張售價100元，共有150個最高獎金5萬元；每張售價100元的「良橙吉時」，頭獎30萬元共有7個。