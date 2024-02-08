玉山主峰線步道路面已經呈現雪白，地面積雪濕滑，欲前往山友除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪、結冰，務必請攜帶雪地裝備並做好自身風險評估。（玉山北峰氣象站提供／王煌忠南投傳真）

鋒面雨帶影響加上強烈冷氣團籠罩，玉山群峰在清晨降雪，其中北峰到8日上午7點半，積雪已達5公分，玉山群峰氣溫介於零下1~2度，仍持續降雪中，玉山國家公園呼籲，登山遊客除了須多加注意保暖外，也務必備妥雪地裝備再行攀登。

根據中央氣象署資料，受到大陸強勁冷氣團南下，玉山北峰在今天（8日）清晨開始降雪，直至7點30分積雪約5公分，仍持續降雪中，氣溫零下1.8度，排雲山莊則在清晨5點降冰霰後轉降雨，下雨持續中，氣溫1度。

玉山國家公園管理處表示，玉山主峰線步道在風口處以上較為陡峭，均有積雪濕滑情形，且風速強勁，形成較具技術性攀登危險性，呼籲近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪、結冰，務必請攜帶雪地裝備並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪深於5cm以上，或雪線達西峰下觀景台等現象時，不適宜進行一般登山活動，玉管處將適時進行「雪地加強服務措施｣，排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。