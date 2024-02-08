台灣燈會安平燈區上周六啟燈，1周來吸引超過88萬人次，預估今天將破百萬。（曹婷婷攝）

台灣燈會安平燈區上周六啟燈，1周來吸引超過88萬人次，預估今可望破百萬。（曹婷婷攝）

2024台灣燈會安平燈區上周六開幕，統計開幕1周來吸引超過88萬人次，今天是7天春節連假的第1天，預估今天人潮可望破百萬！

台灣燈會暌違16年，移師台南，台南市政府規畫雙展區，高鐵燈區主燈「龍來台灣」將於24日元宵節啟燈開幕，安平燈區則於上周六率先啟燈。台南市政府表示，此次安平燈區邀請參與16年前台灣燈會的藝術家林鴻文擔任策展人，或許有些民眾參觀後，覺得跟16年前台灣燈會有很大不同，「大家印象中」台灣燈會開幕時間是2月24日「高鐵燈區」。

參與16年前台灣燈會藝術家林鴻文擔任策展人，林鴻文說，當時台灣燈會沒有藝術燈區，藝術燈區是從安平開始，此後各縣市舉辦台灣燈會也開啟藝術燈區，暌違16年，台灣燈會再回到台南安平，當年展出腹地100公尺，今年為800公尺，幅員變大，藝術創作難度更高，每件藝術作品都是一時之選。

文化局長謝仕淵表示，安平燈區透過安平這座歷史場域妝點光環境，敘述台南400歷史故事軸線，主要想呈現台南在地文史脈絡及運河文化，同時創作者多以當代藝術手法結合AI演算科技，重新詮釋並定義燈會。

台南市政府迎接7天春節連假，推出「台灣燈會-安平燈區」系列圖卡及影片，以畫面呈現安平燈區之美。圖卡將透過市府官方「臺南TODAY」臉書FB推出，歡迎民眾追蹤、分享、開啟小鈴鐺，獲得更多燈會訊息！

市府表示，春節期間各大燈會遍地開花，水岸邊有台灣燈會-「安平燈區」；舊城區有以廟宇為主軸，結合古蹟的「埕南燈區」，另還有普濟燈會、神農街燈會。山區則有海拔最高、最空靈的山林燈節-「龍崎光節空山祭」，溪北則有「月津港燈節」及首屆「新營波光節」一同閃耀北台南。

市府強調，今晚小年夜安平燈區還有「新馬戲團隊狂夢藝術」與饒舌音樂人「大支」的演出；初一至初五每天也邀請台南在地龍獅隊、鶯藝歌劇團、還有各類跨型態的節目，精彩可期！市長黃偉哲表示，各式多元的燈會、燈節打造台南成為「光之城市」，歡迎全國民眾、全世界旅客「龍來台南」！