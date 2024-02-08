據日媒報導7日福島第一核電站核污染水淨化裝置發生洩露事故，總計約5.5噸、包含220億貝克勒爾放射性物質的核污染水洩露。中國駐日本使館發言人8日就該事故發布答記者問，指出日方在處理福島核污染水過程中一再發生事故，充分暴露東電公司內部管理混亂無序，日本政府監督措施不實不力，再次證明核污染水處理裝置不具長期可靠性，更加凸顯國際社會開展監督的必要性，將密切關注事故後續影響，希望日方及時公開有關資訊。

中國駐日本使館表示，福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益。再次嚴肅敦促日方正視周邊鄰國和國際社會關切，以真誠態度同利益攸關方充分協商，全面配合建立利益攸關方充分實質參與的有效國際監測安排，切實以科學、安全、透明方式處置核污染水。

據央視新聞援引日媒報導，日本東京電力公司7日表示，福島第一核電站核污染水淨化裝置發生洩漏，目前估算結果顯示約有5.5噸含有放射性物質的核污染水洩漏，其中含有銫、鍶等放射性物質的總量或達220億貝克勒爾。

東京電力公司表示，當天早上現場工作人員在設備檢查時發現，在之前進行相關作業時本應處於關閉狀態的16個閥門，有10個處於打開狀態。