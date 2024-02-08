空警-500預警機

中方海軍航母艦載戰機最近和預警機進行了演訓，而這促使專家預測，艦載預警機很快就會正式亮相。

據中方官媒《環球時報》7日報導，解放軍南部戰區周三在新浪微博貼文宣布，海軍航空兵最近組織預警機與戰機聯手，展開高強度的預警與偵察演練。預警機演習中組成通訊網，建立資訊鏈，偵測定位目標輻射源，並指揮引導戰機攻擊海上目標。

而南部戰區司令部說，演習重心在空中偵察、預警監視、指揮控制等挑戰科目，檢驗優化了好些訓練方法和戰術，也磨練了部隊在複雜電磁環境下的聯合探測和精確打擊能力。

一位要求匿名的中方軍事專家說，預警機是重要的軍力放大器，不僅能偵察、追踪、監視和引導攻擊目標，還能收集大量情資，加以分析，並將任務分配給其他作戰單位。這位專家並說，解放軍已經發展出完整的戰鬥系統，而其中預警機發揮了關鍵作用，並指出，戰機和其他戰鬥部隊可以在這體系中將潛力發揮到最大。

解放軍南部戰區在貼文中公開的一連串照片顯示，參演的艦載戰機是殲-15。不過，照片中並未秀出，參演的是哪款預警機。由於這些照片是從預警機上拍攝，只知道它們使用的是渦槳發動機，但觀察家說，空警-200或空警-500 是唯二候選機，並指出，解放軍目前使用的3款預警機中，除了使用渦輪風扇發動機的空警-2000外，還有使用渦輪螺旋槳發動機的空警-200和空警-500。然而，它們是針對在機場，而不是航母上運行而設計。

The PLA Navy’s J-15 carrier-based fighter jets recently conducted a training exercise with early warning aircraft, honed the forces' joint detection and precision strike capabilities under complex electromagnetic environments. https://t.co/x5RXdjjmKi — Global Times (@globaltimesnews) February 7, 2024

不過，早從幾年前開始，媒體就報導，中方正在研製所謂空警-600的艦載預警機。專家說，陸基預警機只能在航母仍在近陸作戰時，為艦載戰機提供支援，但在遠海，航母還是需要專屬預警系統。分析家指出，隨著空警-600可望登上中方裝備電磁彈射器的第3艘航母「福建」艦，艦載戰機和預警機協同，將加速提升戰力。