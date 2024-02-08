美國參議院7日否決包含解決美墨邊境移民問題、援助烏克蘭和以色列、及台灣在內等印太夥伴的包裹法案。

美國聯邦參議院針對價值1180億美元（約3.7兆台幣），聚焦美墨邊境移民問題、援助烏克蘭和以色列，還有部分援台等美國印太夥伴的兩黨法案進行投票，但卻因為美墨邊境問題，而在參院以49比50的票數，全案否決。

不過，綜合外電7日報導，由於白宮警告，美國支持基輔抗俄責無旁貸，因此參院民主黨成員正在進行最後努力，以確保提供烏克蘭新資金。在共和黨議員因美墨邊境打擊非法移民案，放棄支持再經援烏克蘭後，民主黨力推新法案，以增加對基輔金援。

國會周三瘋狂的政治操作也讓人滿懷希望，期待能在國會經歷數月動盪和共和黨人在相關問題上的嚴重歧見後，能就向烏克蘭、台灣、以色列和加薩提供更多援助達成協議。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三說，一旦第一次投票失敗，他會進而採取B方案，把邊境措施部分切出，留下提供烏克蘭資金的部分，要求再就新法案投票。舒默強調，共和黨為了所要求的邊境法案，阻止通過國安套裝案，周三稍晚他將會給對方機會，以推進沒有邊境改革的套裝法案。

圖為民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。（圖／路透社）

多數共和黨人反對通過這項法案，主因在於認為法案解決美墨邊境移民問題方面做得不夠，甚至連民主黨核心小組中的5名成員也對該法案投下反對票。

在越過美墨邊界的非法移民人數創新高之際，這項套裝法案將授予總統新權力，在每日越界人數達特定上限時得以下令關閉邊境，同時間能加速審查庇護程序，屆時可能導致許多移民更快被遣返。

除了解決美墨邊境移民問題，套裝法案也包含提供烏克蘭600億美元（約新台幣1.88兆元）軍事援助、對以色列提供140億美元（約新台幣4390億元）安全支持，以及提供烏克蘭、加薩走廊、約旦河西岸平民100億美元（約新台幣3136億元）人道支持，另外也提供48.3億美元（約新台幣1514.8億元）支持台灣等美國在印太地區的盟友。