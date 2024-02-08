【全程字幕】台糖豬驗出瘦肉精！王必勝不認錯再怪中市府 盧秀燕微笑回「這句」酸爆 @ChinaTimes

台糖梅花豬肉複驗確認含不得檢出瘦肉精布西特羅後，面對出國度假的衛福部長王必勝再發文質疑，台中市長盧秀燕表示，既然出國，就好好度假，祝度假愉快，她也同意這是1個個案，並呼籲民眾多多食用國產豬肉，還說身為長媳、長嫂年年都用國產豬做為年夜飯食材，今年會和往年一樣。

台中市食安處2月2日公布台糖冷凍梅花豬肉片含瘦肉精西布特羅0.002ppm，中央大規模抽驗豬隻毛髮及同批肉片皆0檢出，昨（7日）衛福部食藥署與台中市複驗都驗出陽性反應，還給台中市食安人員一個公道。

盧秀燕今（8日）到台中烏日高鐵站視察高鐵、台鐵以及中捷春節疏運狀況，面對連日來中央和王必勝數度質疑台中市太急於公布、恐為實驗室事件…，媒體詢問會不會要王必勝道歉，盧秀燕連說2次不用，還請王必勝既然出國，就好好度假，祝度假愉快。

盧秀燕強調，現在已經真相大白、水落石出，已經還了基層食安人員公道，就夠了，不用道歉。

她也說，自己是市長也是家庭主婦，是長媳、長嫂，每年準備年夜飯，都準備了很好的國產豬肉當年夜飯重要食材，她認同該事件是個案，雖然到現在為什麼發生？中央還在查，並且因為台灣不管是中央或地方政府大家在檢驗上很落實，所以現在在市面上的都是安全的本土豬，希望民眾多多採用，她也一樣今年照常會用國產豬肉做年夜飯。

至於這個事件會不會影響到豬肉供銷？盧秀燕也說，她從這兩天的資料注意到不管是全國或中部地區沒有受到影響，相反價格反而平穏，供給量也因為年節有所增加，她強調，現在的消費者都很聰明，都知道這應該是個案，因此市場供銷沒有受到影響。