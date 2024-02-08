為確保春節期間社宅工地的公共安全，台北市都發局加強社宅工地自主管理，做好工地相關安全預防措施，並提前進行人員教育訓練，制定春節期間的緊急應變計畫；台北市都發局表示，目前台北市尚有24個社宅工地，都已做好相關安全措施，應變突發事件。

都發局表示，為維護工程施工品質及安全，台北市社宅工地在春節前夕均於工地內辦理各項安全防護設施巡檢，包括確認施工架、圍籬、安全走廊、隔音帆布、護網斜籬之組裝穩固，以及確認警示燈、消防設備及電源均正常運作，並針對物料管制進行盤點、加強施工機具固定。

都發局指出，除了做好安全防護設施之外，更要求各工地應確實做好門禁管制、注重人員教育訓練、加強環境清潔、電源管制、工地觀測點巡查等；春節期間亦編制工地輪值人員及緊急應變計畫，建立聯絡管道，隨時掌握社宅各工地狀況。

都發局春節期間工地管理不打烊，民眾若發現社宅工地有需緊急處理情形，也可隨時可撥打「臺北市民當家熱線1999」專線，都發局接獲通報後，會立即安排維護單位進行派工等相關緊急處理，給市民最快速、最便捷、最有效率的服務，使民眾能安心歡慶春節。