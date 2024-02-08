開車滑手機引發的死傷事件頻傳。但別以為這項危險行為不會被發現。汽車媒體人林大維近日在臉書貼出一張國道警開出的舉發罰單照片，清楚拍下一名駕駛在國道上邊開車邊滑手機，遭國道高處架設的科技執法攝影完整拍下，讓他直呼「人在滑天在看，科技執法，本次攝影費是3000元！」

林大維在臉書粉專《汽車專家 林大維》PO出一張照片表示，過年大家上國道的機會很多，「人在滑天在看」，科技執法，本次攝影費是3000元。只見他貼出的逕行舉發罰單的照片中，銀色LEXUS自小客車駕駛，雖然雙手都握在方向盤上，但左手卻握著一支暗紅色的「滑手機」，開罰單位還特別標示出照片駕駛人的左手圈，甚至可隱約看到手機上的相機鏡頭，以及機身背面的廠牌LOGO。

網友見到貼文，大批網友紛紛湧上留言表示「支持開罰」，還有網友表示「管你在看什麼，手持就是不行」、「恐怖吶」、「辛苦了天橋上的攝影師」、「害人害己」。