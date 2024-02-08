前澎湖縣調查站組長陳騏元涉嫌收賄10萬至20萬元不等，換取包庇受刑人利用借提機會出監與家屬會面處理私事醜聞，檢方偵辦後依貪瀆罪起訴後限制出境，日前他要求解除限制被駁回，橋頭地院裁定延長限制出境、出海8月。

據悉，2019年至2021年間，時任嘉義市調查站的陳麒元，疑似收受2名在押人犯提供的手機，及受刑人家屬提供每次10萬元至20萬元不等的賄款，換取讓人犯與家屬私下會面處理私事；廉政署接獲情資後，由報請橋頭地檢署指揮偵辦，並秘密發動搜索。

陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效佳有「緝毒英雄」稱號，他結業時分發到台南市調查處，之後因故改調南機站，再轉往嘉義市站服務，並於當地升任9等專員，因嘉義市站無組長缺，近年調往澎湖縣站升任組長，爆發收賄案，令高層震驚。

陳騏元遭約談後，遭檢方依違反貪污治罪條例偵辦，並羈押禁見獲准。陳員被提起公訴，裁定40萬元交保，並限制出境、出海及接觸證人。

因限制出境期限將屆，陳麒元向地院具狀，提出以遭法務部調查局停職、有親屬情感羈絆不致逃亡、地院開庭均準時應訊等理由，要求解除限制。

不過承辦法官認定，陳員長期擔任調查官，熟悉刑事司法程序運作，較一般人更洞悉相關強制處分程序可能的漏洞及逃亡之管道，加上他涉及期約賄賂，曾有湮滅證物等行為，和任職期間建立人脈，有可能透過管道逃亡國外以規避審判，故裁定延長限制出境、出海8月。全案可抗告。