2024龍年即將到來，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。圖為外木山濱海步道。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2024龍年即將到來，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。圖為白米甕砲台。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2024龍年即將到來，民眾紛紛返鄉兼旅遊放鬆，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。

2024龍年即將到來，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。圖為暖暖淡蘭古道。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

觀銷處代理處長郭憲平表示，農曆新年即將到來，趁著春節連假規畫一趟基隆小旅行，基隆有寬闊的山海美景、百年廟宇、歷史古蹟及美食小吃，非常適合民眾闔家大小一同出遊。

2024龍年即將到來，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。圖為暖暖淡蘭古道路線。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2024龍年即將到來，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。圖為暖暖淡蘭古道路線。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2024龍年即將到來，基隆市政府觀光及城市行銷處精選基隆熱門景點及必買伴手禮，規畫多條走春遊程，邀請遊客在春節期間至基隆走走，感受基隆獨特的山海景緻，度過美好的春節假期。圖為暖暖淡蘭古道路線。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

郭憲平指出，基隆景點包括正濱漁港色彩屋、和平島地質公園、太平山城、望幽谷等熱門景點，近期基隆也有不少新景點，有串聯山、海、城的「基隆塔」，是全台首創依山傍海的特殊建築體，深具神祕色彩的「信二防空洞」，都在去年底正式營運，想要一覽基隆美景的民眾，推薦連假期間可到新景點逛逛，一同探索新地標之美。

同時觀銷處也推薦必買在地特色伴手禮，包含糕餅類的伴手禮店家「李鵠餅店」、「大新餅舖」、「連珍糕餅店」、「江福記餅店」、「珍味香餅家」、「泉利米香」、「金興蔴粩」等，選用新鮮海產的特色伴手禮「食之飴商行」、「漁品軒」、「蔡技食品」、「阿里棒棒」、「心干寶貝」等，都是民眾年節送禮的好選擇。

【走春路線1】

基隆火車站→國門廣場→陽明海洋文化藝術館(除夕、初一休館)→慶安宮→仁愛市場→正濱漁港色彩屋→天顯宮→和平島地質公園(除夕休園)→國立海洋科技博物館(除夕、每週一休館)→基隆廟口→伴手禮

【走春路線2】

基隆火車站→基隆護國城城隍廟→基隆好食城商場→基隆塔(除夕至初三休館)→遠見人文空間(除夕至初三休館)→信二防空洞(除夕至初三休館)→望幽谷→潮境公園→伴手禮

【走春路線3】

基隆火車站→太平山城→委託行商圈→牛肉麵一條街→基隆燈塔→白米甕砲台→球子山燈塔→仙洞巖、佛手洞→外木山情人湖濱海大道→孝三路商圈→伴手禮

至於喜歡登山健行的旅客，觀銷處建議可至基隆暖暖淡蘭百年山徑走走，市府推出3條路線，分別為「朝聖輕走」、「山水健行」及「暖東健走」。串聯有暖暖老街、暖暖商圈、暖暖親水廊帶、暖江橋自行車步道及暖東峽谷步道等淡蘭百年山徑亮點，邀請民眾利用春節假期，帶著家人親友一同尋訪基隆山林美景，體驗百年山徑亮點。