李明珊（左）跟男友面對現場媒體逼問，越來越害羞。（穩達娛樂行銷提供）

面對男友被追問，李明珊相當緊張。（穩達娛樂行銷提供）

李明珊（丟丟妹）去年5月重起爐灶，創立「樓頂揪樓下」粉專，業績非凡之餘，也成為多位藝人宣傳必到之處。恢復單身近1年的她，6日出席媒體餐敘時，現任男友Tommy驚喜現身，與她一起大方分享戀愛經過。

李明珊去年3月與前夫王心正離婚後，一心投入事業中，認真的模樣吸引許多追求者上門，就連她自己也曾表示離婚後，因為心境的改變，自己有變得越來越美，人也越來越自信，只是當時面對媒體追問追求者的身分，她都低調不願多談，相當羞澀。

6日晚間，「人來瘋」的李明珊悄悄邀請交往不久的髮型師男友Tommy出席媒體餐敘，霸氣認愛的行為，讓全場歡聲雷動驚喜不已，也看得出雙方對於這場戀情的認真。

身高186公分的Tommy，今年36歲，比李明珊大6歲，是台中知名髮廊老闆，有台中髮型教父之稱，李明珊最新深獲好評的短髮造型正是出自男友的作品，被媒體猛虧：「好好喔！弄頭髮都不用錢了，難怪最近變這麼美，談戀愛了。」

Tommy雖然面對媒體追問有點手足無措，但還是細心分享兩人認識經過，他說，因為李明珊喜歡嘗試變髮，當時預約接髮時沒有指定設計師，Tommy當時也不知道她是誰，後來是透過店內設計師介紹才知道她是直播天后。

Tommy直到去年中秋節才主動跟李明珊聯絡購買海鮮，但正式交往則是在今年，大約才1、2個月。何時喜歡上李明珊？他靦腆的笑說：「喜歡的感覺其實是說不出來的。」護愛的李明珊也忍不住幫腔：「拜託你們饒了他啦！」至於她欣賞對方的原因，她大方誇獎Tommy貼心、聰明，對美髮事業也很積極向上。

是否考慮再婚？她則語帶保留，表示才剛經歷一段挫敗的婚姻，家人對於她的感情更為保護，換言之還得經得起家人的把關。況且戀情剛起步，需要時間多相處和觀察，現在就屬於正常交朋友階段，強調現階段不會再婚頭。