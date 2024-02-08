張姓男子與太太結婚3年時，發現太太頻頻外出，謊稱是去閨密家，未料竟是與一名綽號叫55的男子翻雲覆雨，張男一怒之下提出離婚，還發現成為前妻的太太與另外一名綽號阿台的男子過從甚密，氣得一狀告上法院要求精神賠償，新竹地院法官最後判處前妻賠償20萬元。

張男婚後3年，發現太太外出次數過於頻繁，太太並謊稱是前往閨密住處，張男則在無意見於太太手機發現一個名叫55的男子，與自己太太表達愛意、談論合意性交及懷孕等話題。張男拿對話紀錄質問太太是否出軌，太太坦承外遇，並道歉保證不會再犯，為此兩人協議離婚。

平靜的日子過不到兩個月，張男又發現前妻與阿台互動頻繁，不只有頭肩靠在一起的親密照，兩人還共謀刪除對話紀錄，阿台的社群軟體個人頁面甚至有張男一家三口的合照，後在張男質問下，前妻才坦承有與阿台已發生性關係。

張男前妻坦承雖然在婚姻期間出軌55，但未因此懷孕，也未曾於婚姻期間與阿台發生性關係，兩人頭肩靠在一起的照片是離婚後所拍攝，互動屬正常社交，因兩人本就是朋友關係。

新竹地院法官審理後認為，前妻所為已造成張男精神上煎熬，判賠20萬。至於張男要求阿台與前妻共同賠償50萬元，法官認為無法窺知阿台要求刪對話紀錄的留言真意為何，拍攝頭肩緊靠的合照張男無法舉證是婚姻續存期間所拍攝，何況照片中兩人並無親吻、緊密擁抱或其他異常親暱舉動，駁回原告之訴。