台中市近日爆出豬肉檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」的羅生門，行政院食安辦公室主任許輔昨（7）日下午說明，西布特羅1克是100萬台幣以上，「比黃金和鑽石還要貴」。對此，立委徐巧芯直接嘲諷，「萊豬是不存在世界上的鑽石豬嗎」，並解釋瘦肉精天價緣由。

徐巧芯今早在臉書發文指出，執政黨說西布特羅很貴，但其實他們指的是「實驗室的」版本，並不是可能拿來添加在飼料裡的版本。

至於「實驗室版」、「飼料添加版」兩者有什麼差？徐巧芯拿萊克多巴胺舉例，美國很確定有在用萊克多巴胺餵豬吧，不就是因為他的成本低廉，才被廣泛使用嗎？「但萊克多巴胺實驗室的版本1毫克要217英鎊，非常非常昂貴！換算成一公克，比黃金鑽石還貴，所以按綠營邏輯，萊豬是不可能存在這世界上的鑽石豬嗎？」

徐巧芯怒轟，倘若惡例一開，以後萊克多巴胺的豬肉被民進黨認為不存在，所以「不必去查」？請問民進黨的民代反對地方縣市政府稽查瘦肉精嗎？徐還提到，另外有些人刻意帶風向說台北市沒有驗出，就是拿橘子比蘋果。經過我的調查，台中市、台北市查驗的豬肉根本是不同效期、不同追溯號碼。

此外，徐巧芯還補充，「怎麼能說因爲有些人抽查沒有驗到，所以有驗到的人都是錯的假的呢？我們的食安法是規定只要驗到就要公布，遵守法律對中央政府來說這麼困難嗎？」徐最後還強調，「把關食安零容忍，是我們的堅持。」