網紅陳沂5日下午在住家附近遭21歲黃姓男子毆打，臉部、耳朵都有擦挫傷，隔一日她在立委、議員的陪伴下召開記者會，淚批暴力行為。昨（7日）女星謝忻不滿遭誤認成陳沂，被部分網友砲轟「活該嘴秋被打」，特地在直播澄清，並反酸網友眼睛有問題。

陳沂挨揍後，被部份網友嗆嘴秋活該，謝忻心疼不已，留言聲援：「落井下石的人比暴力更暴力。」也透露陳沂公私分明，當她陷入不倫戀風波時，願意伸出援手、介紹工作，本質上是個善良的人。昨謝忻開直播帶貨時，起初不聊新聞時事，後來發現直播觀看人數比平常還多，只好透露最近有網友和媒體把她跟陳沂搞混，「真的不是我！那兩個字差非常多」，還拿出紙筆寫下沂、忻，要大家看清楚。

陳沂在記者會與母親淚擁，事後強調不會改變說話風格，要向暴力宣戰。（圖／中時資料照）

謝忻透露昨天到今天，很多人在陳沂的新聞下方留言罵她活該被打，謝忻為此感到無奈，只好尊重網友的自由，但希望不要標記她然後說陳沂被打，因為真的不是她。謝忻火大嗆酸民：「你就是眼睛有問題啊！你在罵人之前先把眼睛治好。」謝忻強調自己很好、耳朵也沒受傷，僅要求外界別再把她誤認成陳沂，「因為我怕被打！」