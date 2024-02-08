大雅警分局春節前夕於7日直搗毒窟，查獲大量製毒工具、數十公升原料及7公斤三級毒品成品。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市林姓男子將製毒工廠設置於某生技公司附近，企圖以該公司生產味道掩蓋毒品臭味，大雅警分局春節前夕於7日直搗毒窟，查獲大量製毒工具、數十公升原料及7公斤三級毒品成品，初估若製成毒咖啡包銷售，足夠3萬人次使用，非法獲利高達數千萬元，林嫌等3人遭依毒品危害防制條例移送法辨。

大雅警分局春節前夕於7日直搗毒窟，查獲大量製毒工具、數十公升原料及7公斤三級毒品成品。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局春節前夕於7日直搗毒窟，查獲大量製毒工具、數十公升原料及7公斤三級毒品成品。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局日前接獲線報，在轄區內疑藏有製毒工廠，隨即與刑事局中部打擊犯罪中心組成專案小組，經過密切監視與調查，7日認定時機成熟後，報請台中地檢署，並持搜索票前往搜索，成功查獲以林嫌為首的製毒集團。

偵查隊長陳俊彥指出，31歲林男涉嫌夥同33歲彭男、33歲郭男共3人承租某生技公司附近毛胚屋當製毒工廠，企圖以該公司生產所散發的味道掩蓋製毒過程的臭味，並加碼在屋前潑灑油漆，2周前進駐開始製毒，過程中頻頻發出製毒臭味，附近民眾聞到近期夾雜不一樣氣味。

專案人員憑著豐富經驗鎖定工廠位置，並於該製毒場所及嫌疑人住宅查獲大量製毒工具、數十公升的毒品原料及7公斤甲基-N,N-二甲基卡西酮(為新興三級毒品)成品；初估該批毒品若製成毒咖啡包銷售，足夠3萬人次使用，非法獲利可高達數千萬元。警方訊後將林、彭、郭等3嫌依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辨。

大雅警分局長劉雲鵬表示，肅槍、肅毒、打詐、掃黑、取締職業賭場等是警方執法重點，請民眾切勿心存僥倖，以身試法，台中市的治安，絕對不容挑戰和破壞，警方一定秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，立即打擊、嚴辦到底，此次在農曆春節前夕成功清除毒品，讓台中市民迎接一個更平安、健康的春節。

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