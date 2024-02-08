11、12月統一發票中講清冊出爐，雲端發票專屬百萬大獎清冊也曝光，共有30名幸運兒中獎，其中12人是在超商消費，1人在全聯購買商品，最便宜的消費金額是花11元在蝦皮購買食品，輕鬆入袋100萬。

雲端發票專屬獎，每期包括30組100萬、1萬6千組2,000元、10萬組800元及215萬組500元，總獎金高達12.17億元。其中一位幸運兒是在苗栗竹南鎮光復路上的全聯，花費75元購買食品，幸運中百萬大獎。

另有12人是在超商消費，8人在小七、3人在全家及1人萊爾富。另外，有2位幸運兒是在遠傳電信消費，分別繳交599電信服務費及199元訂閱費，中華電信也開出兩張百萬發票，一位繳納月租費499元，另一人繳納通話費50元，台灣大哥大也有2張百萬發票，分別消費699與399元。

財政部賦稅署提醒，使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

財政部賦稅署民眾消費時，多使用行動支付並索取雲端發票，響應節能減碳，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，一舉兩得。

雲端發票百萬專屬獎清冊出爐。（圖／財政部）

雲端發票百萬專屬獎清冊出爐。（圖／財政部）