北市消防局表示，可以音效取代施放爆竹，更環保安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局宣導施放煙火爆竹管制辦法及安全需知。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

農曆過年期間，不少民眾會應景施放爆竹煙火，增添年味，北市消防局提醒，在施放前一定要特別注意爆竹煙火施放安全的相關規定，以免受罰。

消防局表示，日前嘉義市軍輝橋附近傳出巨大的煙火聲響，驚動了附近民眾，事後調查發現民眾未經申請即施放專業爆竹煙火，被開了4張罰單，合計將處以42萬元罰鍰，所幸未造成人員傷亡，否則可能再觸犯公共危險罪。

消防局表示，專業爆竹煙火必須經過申請，才可以施放；而民眾在市面上可以買到的是一般爆竹煙火，購買時一定要確認有無張貼認可標示。

另外在施放前也要特別留意包裝上標示的「煙火類別」、「使用說明」及「安全距離」等事項，應依其安全標示及限制進行施放，例如「飛行類」的如沖天炮至少有10公尺以上的安全距離、而「升空類」的也有20公尺的距離，如果施放時未依照使用說明，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

依「爆竹煙火管理條例」及「台北市爆竹煙火施放管制辦法」禁止於加油（氣）站、瓦斯行、高速公路、大眾捷運系統及高架道路、古蹟、醫院、護理之家、產後護理機構及老人福利機構等場所及基地範圍內燃放爆竹煙火。

消防局也特別提醒家長，12歲以下兒童施放爆竹煙火時，應由父母、監護人或其他實際照顧兒童之人陪同，若無陪伴，家長或監護人最高可以罰1萬5000元罰鍰。升空類、飛行類、摔炮類的一般爆竹煙火是禁止兒童施放，販賣這3類爆竹給兒童，也會處3萬元以上15萬元以下罰鍰。